18:22 14 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.47
  • EUR71.53
Поиск
Страхи

Страх бюрократии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (157)
7 0 0

Научного названия у этого страха нет, но вряд ли найдется человек, который с радостью оформляет налоговую декларацию или заполняет анкету для визы. Отстоять очередь из нескольких человек — для многих уже испытание.

Как не попасть под каток бюрократической машины? Откуда берется тревога перед заполнением документов, и как с ней справиться? Как правильно общаться с работниками государственных учреждений, которые требуют от вас "еще один документ"?

Вместе с психологом и тренером Константином Рязанцевым, адвокатом и психологом Дарьей Кристаль, носителем страха — студенткой Алисой — разбираем ошибки, которые мы допускаем в общении с представителями власти, и даем конкретные рекомендации, как себя с ними вести.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (157)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Ботанический сад.
Цветет и пахнет: растительный рай Сухумского ботсада
Мамина радость: двухнедельные детёныши панды
Мамина радость: двухнедельных детенышей панды показали в Берлинском зоопарке
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia