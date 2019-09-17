Джинджолия о кризисном центре для детей в Абхазии: практических решений пока нет

Как обстоят дела с открытием в Абхазии приюта, в котором временно смогут находиться дети из неблагополучных семей, в интервью Sputnik рассказал депутат Парламента Алхас Джинджолия.

По словам председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия, уже два года представители различных министерств, ведомств, общественных организаций обсуждают вопрос создания временного приюта для детей из неблагополучных семей.

"Два года идет разговор, идет и идет, но пока практических решений не достигнуто. В 2004 году было создано положение об открытии приемника-распределителя, но он не был открыт. Позже вышло постановление об открытии приемника-распределителя на улице Чанба в Сухуме, на месте заброшенного детского сада. Однако и там он не был запущен, этот вопрос кочует с места на место, существует документально", - сказал Джинджолия.

По его словам, несколько десятков человек постоянно находятся в поле зрения правоохранительных органов, это и сами дети, и их семьи.

"Совместно с правоохранителями инициировали закон о профилактике безнадзорности, беспризорности, в нем расписано, кто и как отвечает за таких детей. Пытались реанимировать республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних, так как работа в этом направлении недостаточная, к большому сожалению", - сообщил Джинджолия.

По словам депутата, нередки случаи, когда у детей из неблагополучных семей психические отклонения.

"У нас нет детского отделения психиатрии, проблема за проблемой в этом вопросе", - отметил Джинджолия.

Он сообщил, что в Сухумском районе есть заброшенное здание школы, где предполагается открыть приют для детей, в котором они будут находиться непродолжительное время, от нескольких месяцев до года.

"Нас всегда спрашивают, собираемся ли мы создать детский дом на территории республики. Большинство специалистов, с которыми я сталкивался по этому вопросу, говорят, что никаких детских домов в Абхазии быть не должно. Это центр временного пребывания, так называемый кризисный центр для детей. В нем определяется дальнейшая судьба ребенка, предоставляется необходимая медицинская помощь, не говоря уже о том, что дети должны быть одеты, накормлены", - сказал депутат.