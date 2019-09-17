Такие обстоятельства: Ахра Бжания об Адгуре Инал-ипа

18 сентября 1993 года в боях за освобождение столицы во время Отечественной войны народа Абхазии погиб Адгур Инал-Ипа.

Талантливый физик, кандидат технических наук, сын известных абхазских ученых Шалвы Денисовича и Миры Константиновны Инал-Ипа Адгур Инал-Ипа работал в Институте космических исследований в Москве, где занимался моделированием установки дистанционного ионного зондирования поверхности Фобоса - спутника планеты Марс. С первых дней войны находился на Гумистинской линии фронта. В октябре 1992 года с группой товарищей он приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника.

В беседе на радио Sputnik Абхазия ветеран Отечественный войны народа Абхазии, друг Адгура Инал-Ипа Ахра Бжания рассказал о своем знакомстве с Адгуром и о том, каким он останется в его памяти.

"Когда Адгур заканчивал аспирантуру в Москве в Институте космических исследований, мы какое-то время жили в одном общежитии и тогда близко познакомились, ежедневно общались, обсуждали музыку, политику, шахматы и вообще все на свете. В моей памяти до сих пор его образ ярко горит и, как солнц, будет гореть еще. Таких образов я немного знаю - Мушни Хварцкия, Владислав Ардзинба", - рассказывает Бжания.

По словам Бжания, в Адгуре Инал-Ипа сочетались интеллигентность, мягкость, супервысокий интеллектуальный, профессиональный уровень и безграничное мужество с решимостью.

18 сентября 1993 года в боях за освобождение столицы во время Отечественной войны народа Абхазии погиб Адгур Инал-Ипа.