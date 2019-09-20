Елбакиев о Южной Осетии: возрождается из пепла

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев в День независимости республики в эфире радио Sputnik рассказал, каков был путь становления республики.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 29-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях.

"Этот день - исторический шаг к пути восстановления современного независимого государства. Естественно, путь был очень тяжелый. Наши южные соседи, конечно, с этим решением не согласились, поэтому осетинам, как и абхазам, пришлось с оружием в руках отстаивать права на свободу и независимость", - сказал Елбакиев.

Говоря о событиях 2008 года, посол Абхазии в Южной Осетии отметил, что в то время город сильно пострадал.

"Город и близлежащие населенные пункты практически стерты с лица земли. В течение последних 20 лет длится "ползучая" агрессия. Южная Осетия сейчас только возрождается из пепла, до сих пор идет восстановительный процесс, и только-только встали на путь развития", - сказал Елбакиев.

Военный парад и салют: в Южной Осетии празднуют День независимости>>

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Южная Осетия 20 сентября отмечает 29-ю годовщину провозглашения Республики.