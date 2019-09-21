Такие обстоятельства: Гицба о забастовке шахтеров 1989 года

О забастовке ткуарчалских шахтеров, протестовавших против преследования абхазов в 1989 году в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, который в то время руководил несколькими ткуарчалскими шахтами Альберт Гицба.

В сентябре 1989 года в Абхазии начались акции протеста, которые были вызваны грузинским засильем в республике. 14 сентября голодовка была объявлена в Гудауте, затем акцию протеста поддержали и шахтеры в Ткуарчале.

"В забое было 11 человек. Это была подземная забастовка, не выходить на поверхность длительное время - не шутка. Кто в шахте работал, знает, можно смену проработать, можно и две, но не более. Помню на шестой-седьмой день костяк еще держался, но некоторые говорить уже не могли. Но никто не пострадал, ребята вышли ночью, где-то к 11 часам, зрение ни у кого не пострадало", - вспоминает Гицба.

По словам ветерана, шахтеры держали связь с забастовщиками в Гудаутском районе.

"Позже нас поддержало и другое крыло шахт, расположенных на правом берегу. Ребята надеялись, что они смогут сломать систему, когда "абхаз всегда виновен", а иначе и смысла не было. Вера была до того глубокая, что я поражался. Они говорили, что либо мы (ред. - абхазы), либо они (ред. - грузины). Грузины нам житья не давали. Не хотелось, чтобы наши дети были такими же рабами, изгоями, подвергались издевательствам. Сомнений в том, что мы победим, не было, не знаю, откуда была такая уверенность. Может, потому, что все были молоды, и ребята были решительны", - вспоминает Гицба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Забастовка шахтеров в Ткуарчале длилась до конца сентября 1989 года, однако проблема противостояния грузин и абхазов на этом не закончилась, в конце концов, все вылилось в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.