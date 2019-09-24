Киселев: Россия предлагает миру свободу

На сегодняшний день в странах Запада политкорректность стала формой цензуры, считает Дмитрий Киселев.

"То есть они о чем-то не могут говорить, а мы можем говорить об этом. И в этом сила нашей свободной журналистики. То есть мы предоставляем свободу. Мы во многом поменялись с Западом за последние 30 лет – сейчас мы выступаем за свободный рынок, а они вводят санкции, квоты, тарифы, штрафы. А Китай и Россия выступают за свободный рынок. Мы выступаем за свободу слова, а там есть ограничения, сейчас мы выступаем за свободу передвижения людей и готовы отменить визы в любой момент и делам это во многом…Таких примеров много. И получается, что Россия предлагает миру форму свободы – свободу от американского доминирования, от санкций, свободу быть самими собой, свободу жить в той эпохе, в которой страны и народы живут, а страны и народы живут в разных эпохах, на разных этапах своего развития, и свободу быть самими собой в соответствии с национальными традициями. Мы не предлагаем никого унифицировать в отличии от американцев, которые настаивают, что все должно быть по их лекалам. Мы говорим о том, что японцы имеют право быть японцами, турки турками, иранцы иранцами, каждый имеет право на свое самостоятельное развитие. В этом смысле Россия предлагает миру свободу", - сказал Дмитрий Киселев.

С 22 по 27 сентября в Сочи проходит фестиваль современной журналистики "Вся Россия – 2019". Абхазию на этом форуме на этом форуме представляет председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, пресс-секретарь Sputnik Абхазия Илона Авилова.

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