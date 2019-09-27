Гаспарян об уголовном деле против ветерана СС: "награда" должна была найти "героя"

Историк и политолог Армен Гаспарян объяснил, почему военные преступники должны нести ответственность за свои деяния в любом возрасте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина Латвии Висвалдиса Лациса, который воевал в годы Великой Отечественной войны в рядах Латышского легиона СС гитлеровской армии.

Поводом для начала уголовного преследования Лациса стало переиздание им книги "Латышский легион в свете истины", в которой автор оправдывает и даже одобряет действия карательных сил на оккупированных территориях Белоруссии и России. Поэтому дело возбуждено по статье "Реабилитация нацизма".

Российский историк Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik Латвия рассказал, что еще 14 лет назад, когда он впервые ознакомился с этой книгой, сразу было понятно, что речь идет о реабилитации военных преступников.

По его словам, Лацис, в отличие от современных авторов, совершенно точно понимал, о чем он пишет, так как сам служил в легионе, причем добровольно. Поэтому нельзя говорить о том, что он выполнял определенный политический заказ.

"Предвижу полемику о том, надо ли так поступать, ведь Лацису все-таки 95 лет. Я считаю, что надо. Потому что те преступления, которые совершал он вместе со своими соратниками, не имеют срока давности", — добавил историк.

После объявления независимости в 1991 году власти стран Балтии взяли курс на обеление национальных кадров, воевавших в годы войны на стороне Гитлера. Пособникам нацистов устанавливаются знаки памяти, в их честь на государственном уровне проводятся торжественные приемы, организуются публичные мероприятия с участием представителей Минобороны и депутатов законодательных органов всех уровней.

В Москве неоднократно указывали на недопустимость попыток героизации и оправдания лиц, служивших в гитлеровской армии.

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