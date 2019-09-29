До чего может довести перфекционизм?

"Сделать идеально, но никогда", "глаз дергается от того, что неровно лежит", "сдохну, но будет лучше, чем у соседа". Перфекционизм еще недавно воспринимался исключительно позитивной чертой характера. Но, похоже, теряет социальное одобрение.

Побеждают троечники или отличники слишком заигрались? Разбираем ошибки и заблуждения.

Перфекционизм опасен, несмотря на кажущиеся плюсы. Просто "хороший" или неплохой результат перфекциониста не устраивает. А если нельзя достичь совершенства, то зачем браться за дело? Перфекционист не разрешает себе ошибаться, требует слишком многого от других, лавирует на грани нервного срыва.

В чем разница между перфекционистом и добросовестным работником? Как почувствовать, что переступаешь грань? Кто виноват в том, что мы — поколение перфекционистов? Как избавиться от тревожности, гиперответственности и наконец-то расслабиться?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираем ошибки, связанные с патологическим перфекционизмом, и учимся расставлять приоритеты.

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