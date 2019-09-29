Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребенка?

"Ребенок – счастье, это укрепит семью". Да, скажите это парам, которые развелись в течение двух-трех лет после рождения первенца. Ребенок меняет жизнь пары настолько, что часто партнеры бывают к этому не готовы.

Из отношений уходят романтика и секс, остаются только быт и подгузники. Как не попасть в статистику разводов и сохранить отношения?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, как пережить кризис "первых лет", с которым в той или иной степени сталкиваются все пары.

Появление в семье ребенка – другой уровень отношений с новыми правилами игры, к ним нужно приспособиться. У многих партнеров это вызывает шок, который и приводит к разводу.

Что такое кризис триады? С какими трудностями сталкивается пара, и как их преодолеть? Какие пары в зоне риска? Как сохранить романтику в отношениях? Почему партнеры после рождения ребенка теряют друг к другу сексуальный интерес, и как его вернуть? Можно ли что-то исправить, если кризис все-таки настиг пару?

Об этом в шестом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей (рожденных в одних и тех же отношениях). Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, дает рекомендации, как паре прожить этот сложный период.

Узнать больше о том, с чем еще молодым родителям придется столкнуться в первые годы жизни ребенка, можно в цикле лекций онлайн-марафона для молодых мам "Счастливое материнство. Старт".

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