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© Sputnik / Томас Тхайцук

Историк: организаторы "Бессмертного полка" опасаются, что неофашизм поднимает голову

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Заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский принял участи в международной конференции "Память победителей", которая проходила в Белграде с 24 по 27 сентября.

Как рассказал историк в эфире радио Sputnik Абхазия, эта конференция проводилась для организаторов движения "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

В конференции приняли участие представители более 70 стран мира.

"На таких конференциях люди встречаются, знакомятся, обговаривают дальнейшие совместные действия, направленные на усиление деятельности не только координаторов движения "Бессмертного полка", но также и поисковиков, представителей общественных организаций, на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам ряда стран пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Из уст представителей некоторых стран, которые выступили на конференции, к сожалению, звучит все больше опасения, что нацизм и неофашизм поднимают головы все выше и выше: устраиваются факельные шествия, устраиваются митинги, где звучат соответствующие неонацистские лозунги, демонстрируется соответствующая символика, а это свастика, которая в той или иной форме все равно остается свастикой. А когда на государственном уровне солдаты Красной армии приравниваются к солдатам Вермахта, это недопустимо. Это кощунство. Слава богу, что у нас такого никогда не было и нет, и надеюсь, что не будет", - отметил Медвенский.  

По словам историка, на конференции были представлены все континенты, кроме Антарктиды.

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