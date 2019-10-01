Аламиа о добровольце Мухаммеде Кушхове: одним из первых пришел на помощь Абхазии

В день празднования 26-й годовщины Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме ушел из жизни ветеран войны, доброволец из Кабардино-Балкарии, кавалер ордена Леона Мухаммед Кушхов. Он приехал в республику вместе сыном Ахмедом для участия в праздничных мероприятиях. Отец и сын Кушховы - ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Мухаммеду Исмаиловичу недавно исполнилось 80 лет.

"Это был один из первых добровольцев из Кабардино-Балкарии, который пришел в Абхазию вместе с Султаном Сосналиевым (Герой Абхазии, государственный и военный деятель – ред.), прорывался через грузинские кордоны вместе с ним. Потом к нему присоединился сын. Они геройски отстаивали свободу и независимость Абхазии.

Я его знал и до этого, в дни, когда мы на Северном Кавказе организовывали движение в помощь Абхазии. Он был одним из активных участников этого действа. Потом я выяснил, что у него мать абхазского происхождения. Сын его Ахмед сказал, что сердце его было в Абхазии и осталось здесь. Это не красивые слова, а истина", - сказал Аламиа.

Более подробно беседу вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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