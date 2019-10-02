Васильев рассказал, почему военные США сорвали план вывода сирийских беженцев из "Рукбана"

Соединенные Штаты сорвали план по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией, заявили российские и сирийские военные. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik привел свою версию произошедшего.

План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" сорвался из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политика Соединенных Штатов в Сирии постепенно возвращается в те рамки, которые определяли ее до прихода к власти Дональда Трампа.

"Сейчас, когда идет довольно мощный "накат" на администрацию США в связи с запуском процедуры импичмента (в отношении президента Дональда Трампа), американская политика в Сирии все больше приобретает черты той политики, которую проводили Соединенные Штаты до прихода Трампа. Подход администрации Трампа заключался в том, что следует добиться победы над ИГИЛ*, а затем вывести американские войска из Сирии и после этого уже не оказывать большого влияния на те процессы, которые там происходят. Но поскольку этот курс напоролся на противодействие демократов, сейчас политика США возвращается в прежние контуры, которые определяли ее при (экс-президента США Бараке) Обаме ‒ с требованием ухода (президента САР Башара) Асада, с активной поддержкой сирийской оппозиции ‒ как политической, так и вооруженной, а также с курсом на фактическое расчленение Сирии", ‒ считает Владимир Васильев.

По его мнению, одной из целей процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа является возвращение к прежним параметрам внешней политики США.

"Процедура импичмента только по форме связана с узкими проблемами американо-украинских отношений. На самом деле противодействие Трампу внутри США продиктовано его позицией по самому широкому кругу внешнеполитических вопросов. И среди них сирийская проблема стоит, возможно, на одном из первых мест, поскольку именно там американская политика потерпела наиболее очевидный провал", ‒ полагает Владимир Васильев.

Эксперт выразил уверенность, что в ближайшее время будет наблюдаться скатывание американской политики на уровень до 2016 года в расчете на то, что демократы ослабят давление на администрацию.