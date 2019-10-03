Скворцов о списках узников "Маутхаузена" из Чечни: надеемся, что найдутся родственники

"Благодаря журналисту Роберту Авджяну, полтора года назад мы из Австрии неожиданно получили документы – это списки жителей Чеченской республики, которые считались пропавшими без вести, но погибли в концлагере немецких фашистов "Маутхаузен". Особенность этих списков заключается в том, что их нет в российском военном архиве, то есть в России об этих людях никто ничего не знает. Но наш проект посвящается всем – абхазам, армянам, теперь еще и чеченцам. Поэтому мы поставили перед собой задачу найти таких союзников, с помощью которых мы можем запустить проект "Возвращение имени" в Чеченской республике. "Маутхаузен" – это один из страшнейших концлагерей, как оказалось, это филиал "Дахау". Это была такая фабрика смерти немецких нацистов, которая до сих пор приводит в ужас целые поколения", - отметил Скворцов.

Списки узников немецких концлагерей были переданы в пресс-центре Sputnik Абхазия участнику Отечественной войны народа Абхазии, кавалеру ордена Леона и председателю Союза добровольцев из Чечни Вахиту Керимову.

"Руководствуясь целями нашего проекта, мы все эти дни работали над тем, чтобы эти архивные данные передать чеченскому народу в надежде, что будут найдены родственники", - сказал автор проекта "Возвращение имени".

Пресс-конференция, посвященная передаче архива данных на жителей Чечни, оказавшихся узниками фашистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны, прошла в пресс-центре Sputnik 3 октября.

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