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Шазина Агрба
© Фото: Шазина Агрба

Агрба о живописи Николая Лозового: знал природу Абхазии лучше, чем мы

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Директора фонда Искандера, владелица художественной галереи "Шазина" Шазина Агрба в интервью Sputnik рассказала, за что художник Николай Лозовой снискал любовь и уважение в Абхазии.

Советский художник-авангардист Николай Лозовой родился 4 октября 1901 года.

О нем со слов своего отца в интервью Sputnik вспоминает Шазина Агрба.

Картина Николая Лозового
© Foto / Николай Лозовой
Влюбленный в абхазские мотивы: авангард и пейзажи Николая Лозового

"Я много слышала от своего папы, что это был образованнейший человек русской интеллигенции, который приехал в Абхазию и учил здесь красивому, грамотному, литературному языку и интеллигентному воспитанию. Что касается его живописи, я всегда удивлялась тому, что он знал нашу природу, может быть, даже лучше, чем мы. И мне кажется, он был абхазцем, потому что я о нем слышала, что это был человек удивительной скромности. Он часто бывал на Псху и писал удивительные пейзажи. На Каштаке у нас совершенно волшебный лес, он писал эти пейзажи. И вообще самим фактом своего существования и жизни в Абхазии среди своего круга тем, как он относился к Абхазии, он привлекал очень много симпатии к нашей стране", - сказала Шазина Агрба.

В 1930 году Николай Лозовой был лишен избирательских прав и отправлен в ссылку в село Дербетовка Ставропольского края. В 1945 году художник переехал в Сухум, где и провел остаток жизни. В Абхазии Лозовой преподавал русский язык в Сухумском педагогическом институте, продолжал писать картины и дружил с художницей-авангардисткой Варварой Бубновой, которая написала шесть его портретов.

"Это был очень интеллигентный и образованный человек, который обучал в Абхазии красивому русскому языку и литературе. Но в то же время он был очень скромный человек", - отметила Агрба.

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