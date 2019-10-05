Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, как справиться с родительскими страхами и решиться на няню (без скрытых видеокамер и постоянной слежки).
Какой должна быть идеальная няня? Где и как ее искать? Какие документы требовать перед трудоустройством? Почему няне нельзя становиться членом семьи? Няня или бабушка?
Об этом в седьмом эпизоде подкаста спрашиваем Юлию Малеванную, основателя крупнейшего в России агентства по подбору домашнего персонала Clever.
04:20 как решиться на няню
12:00 о технологиях, которые в будущем помогут присматривать за детьми
14:00 как понять, что няня подходит вашей семье
16:40 рекомендации: как подготовить ребенка к няне
20:50 что важно оговорить с няней до подписания договора
25:30 сколько лет идеальной няне и должны ли у нее быть свои дети
27:40 кто лучше: бабушка или няня
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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