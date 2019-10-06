Петр Налич о чрезмерной популярности, списке Forbes, опере и буллинге

Он был первым российским исполнителем, который "взлетел" и разбогател благодаря интернету. Его называют любимцем олигархов.
Оперное и эстрадное пение, сочинение музыки к фильмам, живопись, картонные скульптуры и архитектура — это бесконечный поиск себя или "разбрасывание"? Почему он – такой странный и неформатный – взорвал медиасреду, и как оценивает это спустя двенадцать лет? Жалеет ли, что стал "массовым" ради Евровидения? Чем живет и занимается сейчас, общается ли с музыкантами из распущенного им "Коллектива Петра Налича"? За что его травили в школе и во что это вылилось сейчас.
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