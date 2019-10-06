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Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара

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Почему "Спартак" никак не может найти такого тренера, который смог бы работать успешно, и при этом долго? Что не так? Почему даже во время чемпионата мира по легкой атлетике спортсмены и тренеры, зная величину допингового риска, всё же на него идут?

Тренер "Спартака" Олег Кононов покинул команду после серии поражений, исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кузнецов, работавший ранее ассистентом. 

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило, что тренер по легкой атлетике Альберто Салазар отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, на четыре года за нарушения, имеющие отношение к применению запрещенных препаратов. 61-летний Салазар наказан за содействие нарушению антидопинговых правил во время работы тренером в престижном тренировочном лагере в Орегоне.

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