Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара

Тренер "Спартака" Олег Кононов покинул команду после серии поражений, исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кузнецов, работавший ранее ассистентом.
Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило, что тренер по легкой атлетике Альберто Салазар отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, на четыре года за нарушения, имеющие отношение к применению запрещенных препаратов. 61-летний Салазар наказан за содействие нарушению антидопинговых правил во время работы тренером в престижном тренировочном лагере в Орегоне.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Слушайте также:
- Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту
- Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал