Путин и мусор: западная пресса ищет в экологии подрывной потенциал

В последние недели западные СМИ уделяют экологическим проблемам в РФ большое внимание. Протесты в Архангельской области и под Москвой отражают реальные проблемы, но журналистов интересует не столько сама экология, сколько ее протестный потенциал.

Когда речь в западной прессе заходит о российских экологических проблемах, лексика быстро меняется на военно-политическую. Агентство "Блумберг": "Война Путина с мусором – это битва за сохранение власти". "Загрязнение Байкала – хуже иностранного нашествия" - это волнуется "Морнинг пост" из Гонконга. А когда журналистка шведской "Дагенс нюхетер" Анна-Лена Лаурен взялась писать о палаточном лагере в Шиесе (это Архангельская область), она и вовсе перешла на фронтовой язык: "Вокруг всего района активисты организовали сторожевые посты, чтобы не давать строителям мусорного полигона провозить технику и топливо. Связь с постами жители поддерживают по позывным в честь городов-героев: Сталинград, Ленинград, Брест. И действительно, речь идет о войне".

Оправдан ли такой драматический тон? В этом разбираются редакторы ИноСМИ.

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