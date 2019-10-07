Бондаренко о международных чемпионатах рыболовов: Абхазию зовут, чтобы перенять опыт

Своими эмоциями после победы в чемпионате по рыбной ловле, который прошел в КЧР, в эфире радио Sputnik поделился президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко стал победителем чемпионата по рыбной ловле Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

"Эмоции зашкаливали, потому что в последнем подтуре, я поймал меньшее количество рыбы, чем два спортсмена и понял, что скорее всего займу второе или третье место. Но все-таки занял первое. Эмоции зашкаливали, потому что все соревнования в этом году, которые проводились в России, в Абхазии, в Осетии и в КЧР, были нами выиграны – мы занимали либо первые, либо вторые места. Для меня эти соревнования были предпоследние и не хотелось бы оступиться, потому что когда выигрываешь, выигрываешь, то последнее соревнование особенно хочется выиграть", - поделился Бондаренко.

Впереди у рыболова последние в этом году соревнования – Чемпионат Европы по рыбной ловле, которые пройдут в Москве с 9 по 11 октября.

"Там, правда, спортсмены очень сильные, но я буду бороться", - сказал Альберт Бондаренко.

Альберт Бондаренко отметил, что зачастую Федерацию рыболовного спорта Абхазии приглашают на соревнования в другие страны, чтобы перенять опыт.

"Федерации в Карачаево-Черкессии всего два года, федерации в Осетии полтора года и нас приглашают, чтобы мы их учили, как проводить соревнования. Даже на чемпионат России, который проходил около трех недель назад, меня пригласили помочь местным организаторам провести это мероприятие на высшем уровне. Нас приглашают, чтобы перенять наш опыт, чтобы мы научили, как организовывать. Пока нам учиться нечему, пока мы учим", - рассказал президент федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии.

В чемпионате в КЧР участвовали 25 спортсменов из Карачаево-Черкессии, Южной Осетии, Ростова, Краснодара и Абхазии. Альберт Бондаренко поехал на соревнования как действующий чемпион Абхазии по ловле рыбы.

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