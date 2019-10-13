"Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства

01:10 Интернет вещание НХЛ в России
25:20 Ласицкене против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики
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Победили, вернулись и снова победили
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Победный Семак, скандальный Глушаков и сборная России по хоккею
Чем привлекательна НХЛ сезона 19/20 и почему спортивное интернет - вещание в нашей стране пока не приобрело популярность? Почему наши спортсмены считают себя вправе требовать смены начальства, а начальство считает себя вправе игнорировать требования спортсменов?
01:10 Интернет вещание НХЛ в России
25:20 Ласицкене против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики
Слушайте подкасты РИА Новости.
Победили, вернулись и снова победили
Победный Семак, скандальный Глушаков и сборная России по хоккею
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 7 по 13 октября, читайте в обзоре Sputnik.
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступает на Чемпионате Франции по гонкам класса GT4 на французском автомобиле марки "Alpin".
Двадцатилетнего туриста из России Тимура Дзеидова унесло течением при попытке переплыть реку Кодор в районе села Джампал Гулрыпшского района 10 октября.