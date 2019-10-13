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"Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства

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Темы:
Подкасты РИА (185)
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Чем привлекательна НХЛ сезона 19/20 и почему спортивное интернет - вещание в нашей стране пока не приобрело популярность? Почему наши спортсмены считают себя вправе требовать смены начальства, а начальство считает себя вправе игнорировать требования спортсменов?

01:10 Интернет вещание НХЛ в России
25:20 Ласицкене против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (185)


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