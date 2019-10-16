Авидзба о снятии Медведева с турнира: расстроился, хотел сыграть с четвертой ракеткой мира

Абхазский теннисист Ален Авидзба в интервью российским журналистам признался, что расстроился из-за того, что не сможет сыграть в турнире "ВТБ Кубок Кремля" с четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Ален Авидзба должен был встретиться с первым сеяным турнира Даниилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии "Мастерс" в Шанхае. Однако Даниил Медведев отказался от участия в "ВТБ Кубок Кремля", сославшись на накопившуюся усталость. В мировом рейтинге Медведев сейчас находится на четвертой строчке.

"Я и расстроился, и нет, потому что он один из самых сильных игроков в туре. А расстроился я, потому что хотел почувствовать, как это — играть против четвертой ракетки мира. Я тренировался с ним вместе, мы были в одном клубе три года. Мы достаточно хорошо знаем друг друга. Надеюсь, в следующий раз предоставится шанс сыграть с Даниилом. Он удивительный сезон показывает. Не проигрывает ни одного матча. Когда только узнал сетку турнира, у меня не было мыслей, что вот, на кого я попаду во втором круге. У меня было еще больше мотивации сыграть с первым сеяным Кубка Кремля, с четверткой ракеткой мира. Медведев проводит удивительный сезон, не проигрывает. Из нынешних топ-игроков примером для меня является как раз Медведев. Он гениален! Настолько просто и гениально он побеждает всех. Но не я выбирал, сетка так сложилась. Я настраивался как на обычный матч", - сказал Авидзба.

Престижный юбилейный XXX теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" открылся 12 октября и продлится до 20 числа.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

Даниил Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Читайте также: