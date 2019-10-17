Ефремов о привлечении туристов в Абхазию: нужна пропаганда щадящих цен

Представитель администрации города Владимир Игорь Ефремов на круглом столе на тему "Продвижение курортов Абхазии в СМИ" назвал причины, почему российский турист должен выбрать местом своего отдыха Абхазию.

Главная задача региональных журналистов сделать так, чтобы жители России без сомнений выбрали Абхазию местом своего отдыха, сказал представитель администрации города Владимир Игорь Ефремов.

"У россиян несмотря на кризис, есть одна проблема - где провести отпуск. У Абхазии есть все для того, чтобы русские люди провели свой отпуск здесь. Во-первых, простота паспортного режима, нет никакого языкового барьера и доброжелательность классная. Даже там, где все порушено и то вызывает совковую ностальгию. Это мы воспринимаем как аутентичную штуку, это нормально и этого менять, возможно, даже не надо", - отметил Ефремов.

Главное для российских журналистов писать об Абхазии честно, подчеркнул Ефремов.

"Надо писать, что здесь живут люди, которые очень хорошо относятся к русским людям, что здесь хорошо воспринимается русский язык, что здесь хорошо воспринимается русский рубль, что тоже важно. Цены здесь очень щадящие и это надо пропагандировать. Люди должны понимать, что здесь они получат море, пляж, солнце, обслуживание и щадящие цены", - сказал Ефремов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Круглый стол с участием руководителей Министерства по курортам и туризму Абхазии, Союза журналистов Абхазии и представителей российских региональных СМИ на тему "Продвижение курортов Абхазии в СМИ", прошел в Сухуме во вторник 15 октября.

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