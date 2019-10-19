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Детишки, пластилин, диспансеризация. Как не опозориться в родительском чате

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Психологи говорят: “Не делайте детям много замечаний”. А лингвисты: “Делайте это хотя бы правильно”. Положь конфету, слазь оттудова, помахай дедушке, поиграйся с машинками, не плакай – и другие ошибки, которым родители учат детей.

Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (188)


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