Детишки, пластилин, диспансеризация. Как не опозориться в родительском чате

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Психологи говорят: “Не делайте детям много замечаний”. А лингвисты: “Делайте это хотя бы правильно”. Положь конфету, слазь оттудова, помахай дедушке, поиграйся с машинками, не плакай – и другие ошибки, которым родители учат детей.
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Международная научная конференция, посвященная творчеству и жизни поэта, в которой примут участие литературные критики и историки из Европы, России и Абхазии, приурочена к 90-летнему юбилею Фазиля Искандера.
В рамках инвестиционного форума будут представлены выставочные стенды предприятий Абхазии, Южной Осетии и Донбасса.
Планируется, что в тестовом режиме круизный лайнер "Князь Владимир" прибудет в Сухум к концу октября текущего года.