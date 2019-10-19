Детишки, пластилин, диспансеризация. Как не опозориться в родительском чате

Психологи говорят: “Не делайте детям много замечаний”. А лингвисты: “Делайте это хотя бы правильно”. Положь конфету, слазь оттудова, помахай дедушке, поиграйся с машинками, не плакай – и другие ошибки, которым родители учат детей.