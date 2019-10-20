Страх потерять все деньги за один звонок

И это не хакеры, взламывающие счета, а социальные инженеры, которые разными способами пытаются узнать личные данные, чтобы украсть ваши деньги.
Как мошенники общаются с человеком? Откуда у них номера наших телефонов? Какие существуют схемы обмана? Как обычный человек может оставаться в курсе всего этого и не стать параноиком? Отличаются ли виды и способы мошенничества в России и за рубежом? Как сохранить свои деньги и о чем нужно рассказать пожилым родителям?
Вместе с Эвелиной Нечипоренко, начальником департамента управления рисками компании Visa в России, и психологом и коучем Константином Рязанцевым разбираемся, как понять, что с вами общаются мошенники, и как научить своих близких узнавать социальных инженеров.
Партнер эпизода – международная платежная система Visa, которая запустила специальную образовательную программу, чтобы научить нас лучше распознавать действия мошенников и не попадаться на их уловки.
- 02:30 как мошенники определяют, что именно вас легко обмануть
- 04:00 кто такие социальные инженеры и какие приемы они используют
- 07:20 как службы безопасности банков борются с новыми видами мошенничества
- 09:50 какую информацию настоящие банковские работники никогда не запрашивают у держателей карт
- 11:30 какие данные нужны мошенникам
- 12:30 как мы сами, даже не подозревая, отдаем мошенникам наши личные данные
- 14:00 какие самые распространенные сценарии обмана существуют сегодня и почему недостаточно просто знать о них
- 15:20 какие вопросы нужно задать, чтобы вывести мошенника на чистую воду
- 18:30 может ли мошенник, узнав трехзначный код на обратной стороне банковской, получить доступ к деньгам на карточном счете
- 19:00 надежный и проверенный способ, как обезопасить себя от мошенников
- 20:50 как обучиться навыкам финансовой безопасности, не тратя на это много времени и сил
- 23:40 универсальный прием, как обезопасить себя от мошенников
- 25:50 как пожилым людям оградиться от мошенников
- 26:30 чем отличаются виды и способы мошенничества в России и за рубежом
- 28:15 на каком месте в мире стоит Россия по уровню мошенничества
- 30:00 безопасен ли бесконтактный платеж и почему мошенники не стремятся красть деньги с карт таким способом
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