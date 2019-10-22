Авидзба о сожжении Госархива Абхазии: акт культурного геноцида нуждается в правовой оценке

22 октября 1992 года грузинские вооруженные формирования сожгли здания Абхазского института языка, литературы и истории и Государственного архива Абхазии.

"Сожжение Абхазского института языка, литературы и истории и Государственного архива Абхазии, а также разграбление и погромы культурных, научных и образовательных учреждений невозможно оправдать ни с гуманитарной, ни с военной точки зрения, они не были продиктованы никакой военной необходимостью. Это лишний раз свидетельствует о том, что это было осуществлено с единственной целью – уничтожить историческую память абхазского народа. И насколько должен быть циничен мир, чтобы не пожелать увидеть столь масштабного преступления по отношению к народу Абхазии", - отметил Авидзба.

Историк напомнил, что представители научной интеллигенции Абхазии неоднократно выступали на эту тему, в частности, Ермолай Аджинджал издал брошюру на русском и английском языках "Апофеоз вандализма".

"Аджинджал и директор АбИГИ Василий Авидзба обращались в прокуратуру Абхазии с просьбой провести расследование и дать правовую оценку сожжению Абхазского института и архива. Но пока этого не сделано. А ответ прокуратуры, основанный на том, что она не может принять дело в производство в связи с отсутствием организаторов и исполнителей поджога на территории Абхазии, на мой взгляд выглядит неубедительно. Здесь речь идет не о банальном и незначительном правонарушении, а об акте культурного геноцида по отношению к целому народу. Такие преступления, согласно международному праву характеризуются как преступления против человечности, и они не имеют срока давности. В силу этого считаем нужным повторно обратиться в прокуратуру для расследования факта сожжения Абхазского института и архива", - сообщил историк.

Аслан Авидзба подчеркнул необходимость того, чтобы судебные органы Абхазии дали правовую оценку данному акту с тем, чтобы затем обратиться в суды международной инстанции. Игнорировать давно назревший вопрос культурного геноцида абхазского народа больше нельзя, считает ученый.

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