Лукьянов о готовности США к войне с Турцией: дальше громких слов дело не пойдет

Специалист по Ближнему Востоку, преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что США ради курдов не пойдет на разрыв отношений с Турцией.

Анкара считает ошибкой перевод слов госсекретаря США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, "он не мог сделать такого безответственного заявления", заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.

Маловероятным этот вариант считает и специалист по Ближнему Востоку, преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.

"Это маловероятно, и практически такой вариант можно исключить. Заявление Помпео продиктовано внутриполитической игрой в США… Дальше громких слов дело не пойдет. Виду того что Турция не только является союзником США в регионе, партнером по НАТО и страной, где сконцентрировано наибольшее количество ядерных снарядов США в Европе, Турция – это еще и крупнейшая, наиболее подготовленная армия в регионе. Нет никаких оснований, что США пойдут ради курдов на то, чтобы окончательно разорвать отношения с этой страной. А любая военная акция будет означать только одно – это полный разрыв отношений, который не устроит ни Турцию, ни сам Вашингтон", - сказал Лукьянов в эфире радио Sputnik.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

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