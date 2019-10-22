Вехов о заявлении Цукерберга в адрес России: кто платит, тот заказывает музыку

В Москве ответили Марку Цукербергу на заявление о "вмешательстве" РФ в предстоящие выборы в США. Представители Facebook выдают желаемое за действительное, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о "вмешательстве" России, Ирана и Китая в американские выборы 2020 года.

"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — отреагировала дипломат в фейсбуке.

В понедельник компания Facebook объявила о блокировке некоторых иранских и российских аккаунтов в рамках борьбы с зарубежным влиянием на ситуацию в США, Северной Африке и Латинской Америке. Уточнялось, что замороженные страницы содержали сообщения о выборах и политиках, а также об окружающей среде и расовых противоречиях.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в предвыборной кампании в США практически неизбежно будет разыграна "российская карта".

Facebook и не может вести себя иначе, считает эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"Вы знаете, что компания с недавнего времени тесно сотрудничает с АНБ и другими спецслужбами США, за счет которых через различные фонды получает денежные средства для своего развития. Соответственно, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому в последние годы мы наблюдаем некоторую переориентацию этой коммерческой компании в политическую плоскость для отработки тех денежных средств, которые ей выделяются. Если говорить по факту, то нельзя оценивать действие, которое якобы должно свершиться в 2020 году и пока не свершилось. Поэтому я полагаю, что представители этой компании выдают желаемое за действительное", ‒ сказал Виталий Вехов в эфире радио Sputnik.

В апреле был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы американского президента в 2016 году, "сговоре" команды Дональда Трампа с Кремлем, а также о том, препятствовал ли Трамп правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

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