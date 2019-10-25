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Авидзба о Соломоне Званба: первый ученый Абхазии, а первый всегда главный

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Sputnik Абхазия

Доктор исторических наук, заместитель директора АбИГИ Аслан Авидзба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, какой вклад этнограф Соломон Званба внес в науку республики и почему его называют первым в Абхазии.

25 октября 1809 года родился первый абхазский ученый, этнограф Соломон Званба.    

"Соломон Званба – первый абхазский ученый, а не только первый этнограф. Поэтому его имя для нас, для абхазской науки, для самоидентификации значит очень много. В современном мире изучение народа, его традиций, обычаев означает очень многое. Человек, который заложил основу этому, являясь этническим абхазом, является одной из фигур первостепенной значимости в нашей науке", - отмечает историк.

Он стал первым этническим абхазом, написавшем об абхазах. Соломон Званба является первым для абхазов, а первый всегда главный, считает Аслан Авидзба.  

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в подкасте.

Соломон Званба - первый абхазский этнограф, профессиональный военный. Ученый прожил всего 46 лет, но за свою короткую жизнь внес неоценимый вклад в изучение истории и этнографии абхазов. Он в чине подполковника погиб в сражении на Ингуре во время Крымской войны.

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