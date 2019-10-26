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Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения

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Sputnik Абхазия

Какие есть виды переписи, кроме бумажной? С каким успехом их проводят в России и за границей? Как в электронной переписи 2020 года учтут ошибки ППН-2018 и опыт зарубежных коллег? Кто создаёт технику для электронной переписи и что с ней станет после 2020 года?

Как формируются единые базы с информацией о гражданах и почему они не заменят перепись?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, что такое электронная перепись и перепись по реестрам. Как их проводят за рубежом? Почему Камчатка участвовала в пробной электронной переписи в 25 раз активнее, чем Москва и Санкт-Петербург? Сколько переносных компьютеров закупят для переписи 2020 и как их будут использовать в будущем? Когда в России появится единый реестр со всей информацией обо всех гражданах?
Эксперт эпизода — начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстат Светлана Никитина рассказывает преимуществах электронной переписи перед бумажной, как можно будет заполнить анкету онлайн и почему государственные базы данных вряд ли скоро заменят перепись.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
1:23 Чем электронная перепись отличается от бумажной и с каким успехом её проводят в Европе
2:59 Как прошла пробная электронная перепись населения в России в 2018 году
5:17 Сколько переписчиков наймут для переписи-2020 и на чём они будут работать
7:35 Где и как можно будет заполнить анкету переписи онлайн
10:07 Зачем во время электронной переписи будут использовать бумажные анкеты и как GPS поможет нас пересчитать
12:05 Что такое перепись по реестрам и когда в России появится единая база данных всех граждан
13:40 Какую информацию можно узнать о человеке из реестра
15:54 Как будет работать единый реестр населения России и почему он не сможет полностью заменить перепись населения
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

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