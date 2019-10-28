Федорова о заявлении США о ликвидации главаря ИГ*: хотят доказать, что всех победили

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уведомлял конгресс об операции против "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, опасаясь утечек. Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*.

Достоверной информации о смерти какого-либо из лидеров Исламского государства быть не может, сказала в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова.

"Если такое событие произошло или произойдет, то оно будет засекречено руководством ИГИЛ. Сама фигура аль-Багдади является символом, способствует объединению игиловцев.

Его уже раз 15 объявляли мертвым, приличное количество. ... Важно отметить, почему США именно сейчас сообщили об этом, даже если это и недостоверная информация. Это доказательство того, что мы самые лучшие специалисты по уничтожению "Исламского государства"* и всех победили", - сказала Федорова.

В Кремле призвали руководствоваться комментарием Минобороны РФ относительно "уничтожения" американскими военными в Идлибе главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади. В Минобороны отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.

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