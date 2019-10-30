Лакоба о выплатах "советских" вкладов: ждем заявлений граждан

Руководитель рабочей группы по регистрации компенсационных выплат, секретарь комиссии по выплатам Лиана Лакоба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как выплачиваются "советские" вклады.

Кабинет министров Абхазии принял проект распоряжения "О компенсационных выплатах вкладчика Сбербанка Абхазии". Компенсационные выплаты будут осуществляться по вкладам населения, которые были сделаны до 14 августа 1992 года. В 2020 году клиентам Сбербанка Абхазии выплатят восемь миллионов рублей.

"Мы ждем заявлений граждан, все, кто не получил еще выплаты, должны получить. Что касается книжек, которые не прошли регистрацию, по ним пока не принято решения. Этот вопрос стоит на повестке дня. Компенсационные выплаты будут выплачиваться тем гражданам, которые прошли регистрацию в 2003 году", - сообщила Лакоба.

Для получения компенсационных выплат необходимо предъявить паспорт гражданина Абхазии, чековые вклады, которые были зарегистрированы в 2003 году. Наследники также должны представить все сопутствующие документы в отделения сбербанка Абхазии, либо в администрации городов по месту прописки и сдать заявления, сообщила Лакоба.

"В этом году выплаты мы уже прекратили. Сумма выплат в текущем году составила 11 миллионов 900 тысяч рублей, получили ее 1247 человек. На следующий год сумма выплат составит восемь миллионов рублей", - сообщила Лакоба.

По ее словам, компенсационные выплаты будут возобновлены с февраля 2020 года.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: