Историк Гожба о репрессиях 1930-х годов: была уничтожена лучшая часть абхазского народа

Историк Руслан Гожба в интервью Sputnik отметил, что Абхазия по сей день не оправилась от политических репрессий во времена сталинского террора.

30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.

В Абхазии масштабные аресты начались в июле 1937-го, вскоре после убийства государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. Больше чем за один год в Абхазии арестовали 2 186 человек, 748 - расстреляли, бесследно исчезли в тюрьмах 377 человек.

"Мы с 1937 года до сих пор широко не распрямили плечи. Приведу факты, которые рассказывали люди, есть и источники: территория Драндской тюрьмы вся в абхазских могилах, жертвах репрессий. Старики рассказывали, что ходить по той земле нельзя из-за могил. То же самое было в Баглане, местность в селе Адзюбжа, земля колыхалась, люди ночью приходили, разрывали землю руками и искали родственников. То же самое было в Гагре на территории Абаата.

Меджит Хварцкия работал в партархиве, в своей книге "История фальсификации и фальсификация истории" написал, что только в одну ночь на реке Гумиста расстреляли 786 человек, в основном это были абхазы. Это только в одну ночь. Расстреляв, бросали их в известь. Я еще в юности застал старожилов, которые рассказывали, что с реки доносились предсмертные крики: "Разве нет абхазов, где вы, братья, не видите, нас убивают?!" Это действительно был геноцид абхазского народа, потому что лучшая часть была уничтожена, только единицы уцелели", - сказал Гожба.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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