Шатров о Конституционном комитете Сирии: заслуга "реальных людей с земли"

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве с участием 150 входящих в его состав делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества.

"Процесс будет сложный, никто не ждал, что будет легко. Мы помним, как с трудом собирались в Астане первый раз представители различных групп, сирийских группировок на встрече, но тем не менее астанинский процесс дал результат. Начало работы Конституционного комитета - заслуга не женевской части процесса урегулирования, а именно астанинской части, когда в столице Казахстана начали собираться реальные люди с земли. Именно ООН и Совет безопасности ООН являются основными организациями и структурами по обеспечению международной безопасности, и естественно ООН должна играть и будет играть ключевую роль в этом процессе, а в ООН те страны, которые отвечают за международную безопасность, в первую очередь это постоянные члены Совета безопасности - это Россия. Россия в первую очередь", - отметил Шатров.

По словам политолога, начинать надо с того, что все стороны должны сесть за один стол.

"Не должны быть какие-то причины, поводы для того, чтобы просто этот процесс сорвать. Должно появиться понимание всех сторон, что жить придется вместе в одной стране, что территориальная целостность Сирии не будет нарушена, а об этом говорят такие страны, как Россия, Иран, Турция. Никто в мире не будет мешать этому процессу, а будут, наоборот, способствовать, и придется договариваться", - сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским и турецким коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу заявил, что Россия, Турция и Иран в совместном трехстороннем заявлении подтверждают полную приверженность территориальной целостности Сирии и неприятие любых сепаратистских устремлений на территории этой страны.

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