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Чурей о фольклоре абхазов в Турции: помог сохранить себя на чужбине

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Sputnik Абхазия

О том, что показали исследования, проведенные в местах проживания абхазо-адыгской диаспоры в Турции и какие выводы были сделаны, в эфире радио Sputnik рассказала автор книги "Музыкальный фольклор абхазов и адыгов в Турции" Джин Чурей.

В Сухуме состоялась презентация книги старшего научного сотрудника АбИГИ Джин Чурей "Музыкальный фольклор абхазов и адыгов в Турции".

"На сегодняшний день можно сказать, что диаспора не потеряла язык, не деградировала и не ассимилировалась под влиянием чужих культур. При этом диаспора, и абхазы, и адыги, сохранили себя на чужбине только через музыкальный фольклор. Фольклор есть не только музыка, это и одежда, и декоративно прикладное искусство, оно охватывает все народное творчество. Они себя показывают через песни, народные инструменты, это очень важно. К сожалению, есть и то, что утеряно тоже. Среди абхазов и адыгов в Турции хорошо сохранились колыбельные песни, и это нас радует. Сегодня любая мама может петь их для своего ребенка, мало где можно найти такие тексты. Сохранились и инструменты, и танцы. Исследование показывает, что абхазы и адыги смогли сохранить свое самосознание только благодаря музыкальному фольклору, и это отражено в книге", - сказала Чурей.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.     



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