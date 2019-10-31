Тарба о биеннале в Москве: возможность открыть Кавказ и погрузиться в него

О своем участии в первом биеннале современного искусства Кавказа в Москве и о том, какой посыл может нести в себе travel-фото, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал фотограф Тенгиз Тарба.

Выставка "В поисках идентичности" - возможность увидеть всю многогранность и целостность Кавказа, отметил Тарба в эфире радио.

"Мне приятно быть частью большого пространства. Я вкладываю в видеозарисовки и в travel-фото больше, чем фиксация природы, наша природа - это основа наших традиций, нашего языка, нашего миропонимания, именно поэтому через эти фото я пытаюсь показать, как формировался наш мир. Мне кажется, выставка - это правильный посыл, создать такое пространство, художественное, в которым ты путешествуешь по работам людей, которые воспринимают мир по-своему. Соответственно у посетителя есть возможность в полной мере погрузиться в то, как художники Кавказа воспринимают мир, и почувствовать все эти грани, и таким образом открыть для себя Кавказ, всю его многогранность, с одной стороны, и с другой стороны - его целостность", - сказал Тарба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" проходит в Московском Центре дизайна Artplay с 25 по 31 октября.

В биеннале принимают участие абхазские художники и фотографы: график, живописец, член Союза Художников СССР, МОСХ России Диана Воуба, директор фонда "Горная Абхазия", фотограф, видеограф Тенгиз Тарба, художник, член Союза художников ЮНЕСКО Константин Инал-ипа, художник, фотограф Алан Воуба.