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Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод второй

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Темы:
Подкасты РИА (206)
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Sputnik Абхазия

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Технологии, меняющие тело человека, становятся стратегическим направлением сразу для многих отраслей. Намерения благие, и выгоды очевидны. Киборгизация, нейроимпланты, чипизация радикально улучшат качество хрупкого человеческого организма. Но мы можем не заметить, как превратимся в объекты манипуляций. И часа, когда станем условно подконтрольны.

Телепатия стала реальностью, и в этом нет никакой мистики. Нейроинтерфейсы – наголовные системы электродов и датчиков – научились считывать сигналы коры головного мозга и передавать их разным устройствам. В том числе – другим нейроинтерфейсам, которые могут расшифровать полученный сигнал и с помощью магнитных и электрических воздействий передать его прямо "в голову" своему носителю.

Ещё несколько лет назад для правильной работы нейроинтерфейсы необходимо было имплантировать, проводить операцию на открытом мозге. Сегодня появляются носимые нейрогарнитуры, которые по качеству и многообразию работы почти не уступают имплантированным.

С помощью нейроинтерфейса можно заставить человека испытать базовую эмоцию или простое физическое ощущение. Именно "заставить" - отклонить этот процесс или воспротивиться ему невозможно. И вы узнаете, кто контролировал ваши чувства и мысли.

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Темы:
Подкасты РИА (206)


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