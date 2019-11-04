Повирскер о возобновлении занятий в горевшей сухумской школе: неудобства есть, зато дома

Сухумская средняя школа №2 имени Пушкина возобновила занятия в своем здании. Напомним, что с мая 2019 года учебное заведение находится на ремонте после пожара, в результате которого пострадала кровля школы. В сентябре ученики на смогли вернуться на занятия в классы, их распределили по двум школам: в очно-заочную - старшеклассников и в школу "Альфа" - младших.

"Там, в очно-заочной школе, нет ни света, ни отопления, детей в таком состоянии уже держать невозможно. Подготовили для занятий практически все классы. Два класса в начальной школе мы вынуждены отправить в три смены, а все профильные классы, такие как по информатике, заняты под классы. Это все пока временно, пока строителями не будет сдан центральный корпус. Конечно, нас смущает что рядом строящийся объект, но нас изолировали. Неудобства будут и с подъездом к школе, но Управление образования связалось с ГАИ, чтобы там выставили посты, чтобы не было пробок. Укрепили пожарную лестницу, чтобы дети могли по ней безопасно подниматься на третий этаж, потому что центральные лестницы все перекрыты. Некоторые неудобства есть, но зато у себя дома. Сейчас все хотят вернуться к себе", - сказала Повирскер.

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Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая и был ликвидирован в тот же день.