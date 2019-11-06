Попов о новом лидере ИГ*: апгрейд после сокрушительного провала в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") объявила об избрании нового главаря, подтвердив гибель предыдущего — Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщало во вторник, 5 ноября, агентство Associated Press.
Также представитель ИГ сообщил о гибели Абу Хасана аль-Мухаджира, близкого помощника Багдади, занимавшего пост пресс-секретаря группировки с 2016 года.
"Террористам очень важно заявить, что в их деятельности есть положительная динамика. После их сокрушительного разгрома в Сирии им надо было что-то противопоставить этому своему поражению. И как в любой кампании после сокрушительного провала происходит некий апгрейд, и в этом плане новый лидер, который все пересмотрит по-новому. Это было предсказуемо", - сказал член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов радио Sputnik.
Напомним, президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о том, что аль-Багдади был убит в Сирии в результате операции американского спецназа.
Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади. Сообщается, что вместе с ним погибли шесть членов группировки ИГ, в том числе четыре женщины.
ИГ* - террористическая организация, запрещена в России.
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