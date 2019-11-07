Федорова: расползание ИГ* чрезвычайно опасно и для Южного Кавказа

Научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова прокомментировала опасения специалистов, что ИГ* после разгрома в Сирии активизируется в различных регионах мира.

Запрещенная в России террористическая группировка Игил после разгрома в Сирии и убийства аль-Багдади "расползается". Как считают специалисты, она может попытаться активизироваться в других регионах, в частности, в Афганистане. А там рукой подать до государств Центральной Азии – партнеров РФ по СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС.

"Безусловно, возрождение "Исламского государства"* в тех формах, в которых оно существовало до начала российский операции в Сирии, невозможно. Это уже не будет единая государственная структура, которая существовала раньше. Но расползание различных группировок, связанных с "Исламским государством" чрезвычайно опасно. Это расползание будет идти в Ирак, Афганистан и даже в Европу. Не исключено, что даже на Южный Кавказ и на территорию России", – сказала Федорова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, США не были заинтересованы в полной ликвидации ИГ*, поэтому происходящие события – во многом их вина. Теперь же Турции, России и США нужно объединиться вместе, чтобы справиться с угрозами, потому что в разнобой это сделать будет невозможно, уверена она.

* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

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