Федорова: расползание ИГ* чрезвычайно опасно и для Южного Кавказа

Запрещенная в России террористическая группировка Игил после разгрома в Сирии и убийства аль-Багдади "расползается". Как считают специалисты, она может попытаться активизироваться в других регионах, в частности, в Афганистане. А там рукой подать до государств Центральной Азии – партнеров РФ по СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС.
"Безусловно, возрождение "Исламского государства"* в тех формах, в которых оно существовало до начала российский операции в Сирии, невозможно. Это уже не будет единая государственная структура, которая существовала раньше. Но расползание различных группировок, связанных с "Исламским государством" чрезвычайно опасно. Это расползание будет идти в Ирак, Афганистан и даже в Европу. Не исключено, что даже на Южный Кавказ и на территорию России", – сказала Федорова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, США не были заинтересованы в полной ликвидации ИГ*, поэтому происходящие события – во многом их вина. Теперь же Турции, России и США нужно объединиться вместе, чтобы справиться с угрозами, потому что в разнобой это сделать будет невозможно, уверена она.
* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.
Читайте также:
- На Северном Кавказе в 2019 году предотвратили 15 терактов
- Путин: нужно использовать новые формы и методы борьбы с террористами
- Найти и уничтожить: за год в 17 регионах России были выявлены ячейки террористов