Лакрба о журналисте Дбар: в его работе не было халтуры и фальши

7 ноября исполнилось 60 лет со дня рождения заслуженного журналиста Абхазии, руководителя Абхазского радио, автора многих телерадиопрограмм Гарри Дбар.

"Он постоянно был в поиске новых тем для потенциальных радиослушателей, телезрителей, искал людей, с которыми интересно было общаться. Его программа "Адзыхь" (Родник), не побоюсь этого слова, стала народной программой. Люди звонили и просили повторить ее", - рассказал Лакрба.

Гарри Дбар долгое время возглавлял Абхазское радио, пользовался заслуженным авторитетом среди подчиненных.

"Я видел, как он всегда трепетно относился к своим сотрудникам. Он переживал за неудачи и радовался успехам корреспондентов, всегда старался помочь, одинаково относился ко всем сотрудникам. Если корреспонденты выезжали на какoе-то мероприятие и задерживались, он звонил, спрашивал, как у них дела, не обижает ли их кто-нибудь. В его работе трудно было обнаружить халтуру, он не любил фальши, недосказанности. Он говорил, надо донести до слушателя, телезрителя информацию до конца, чтобы человек понял, что мы хотим сказать", - отметил Отар Лакрба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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