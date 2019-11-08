Боксер Адлейба: первое, что сделал после боя - побежал есть

О том, насколько сложно сгонять вес спортсменам и как шла подготовка Игоря Адлейба к бою за звание чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, боксер рассказал в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Подготовить спортсмена к бою очень тяжело, особенно в профессиональном боксе, самое сложное - сгонка веса, отметил боксер в беседе на радио.

"Когда человек сгоняет свой вес, он становится нервным, с ним тяжело общаться. Перед сгонкой веса ко мне прилетает дядя, кто-то из близких должен быть рядом в этот период. Если тренер в начале подготовки суров к нам, ругает, бывает, что даже обижает, то, когда мы вес сгоняем, он с нами разговаривает аккуратно, потому что любое слово, сказанное им, спортсмен в этот период может принять совсем иначе. Я смог скинуть 11 килограммов. За неделю я сбросил восемь, а с правильным питанием у меня ушло три килограмма. После взвешивания очень важно правильно набрать вес, мы не едим вредную еду, мы едим макароны без соли и сахара, и это самое сложное, хочется есть, но ты не можешь есть то, что любишь. И первое, что я сделал после боя, побежал кушать. В раздевалке уже все было готово – бургер, наггетсы, картофель фри. Я мучился шесть недель, и можно было немного себя побаловать", - сказал Адлейба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.

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Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.