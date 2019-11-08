Боксер Адлейба: первое, что сделал после боя - побежал есть

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
Подготовить спортсмена к бою очень тяжело, особенно в профессиональном боксе, самое сложное - сгонка веса, отметил боксер в беседе на радио.
"Когда человек сгоняет свой вес, он становится нервным, с ним тяжело общаться. Перед сгонкой веса ко мне прилетает дядя, кто-то из близких должен быть рядом в этот период. Если тренер в начале подготовки суров к нам, ругает, бывает, что даже обижает, то, когда мы вес сгоняем, он с нами разговаривает аккуратно, потому что любое слово, сказанное им, спортсмен в этот период может принять совсем иначе. Я смог скинуть 11 килограммов. За неделю я сбросил восемь, а с правильным питанием у меня ушло три килограмма. После взвешивания очень важно правильно набрать вес, мы не едим вредную еду, мы едим макароны без соли и сахара, и это самое сложное, хочется есть, но ты не можешь есть то, что любишь. И первое, что я сделал после боя, побежал кушать. В раздевалке уже все было готово – бургер, наггетсы, картофель фри. Я мучился шесть недель, и можно было немного себя побаловать", - сказал Адлейба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
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Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.