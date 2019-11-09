Каскадер(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте

Проехаться вместо Лены Катиной на крыше грузовика в клипе "Тату" или пробить собой стекло вместо Алисы Гребенщиковой в сериале. Вы, наверняка, видели ее в кино, когда героиню сбивает машина или она выпадает из окна. Одна из первых женщин-каскадеров России Варвара Никитина о том, почему ее долго не пускали в профессию, и что изменилось с тех пор.
Когда женщин-каскадеров стали пускать на съемочную площадку? Почему сначала не платили, и может ли теперь женщина в этой профессии достойно зарабатывать? Почему им иногда приходится дублировать мужчин? Из-за чего каскадеры погибают на площадке и почему травмы чаще случаются на простых трюках? Где может сниматься каскадер кроме кино, и убьют ли технологии эту профессию? Что происходит на корпоративе каскадеров, и зачем они просят убрать от греха подальше контрабас?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает постановщик трюков, Вице-президент Гильдии каскадёров при Союзе кинематографистов России Варвара Никитина:
1:00 Актер, трюкач или спортсмен — кто такой каскадер?
2:50 Как создаётся иллюзия того, что актёр всё делает в кадре сам, и почему ей приходилось дублировать мужчин
8:25 Зачем она перелезла через забор Мосфильма и как впервые попала на съёмки
10:45 "В титры не вставляли, денег не платили — я была счастлива". О первых съемках в кино
12:10 Кино, сериалы, клипы, реклама. Где может сниматься каскадер
13:50 Угрожают ли новые технологии профессии каскадера
16:00 Когда каскадёрам положено на пенсию, и почему они считают, что заслужили уходить раньше
17:35 Травмы и смерти – это ошибка или неизбежность, и почему они происходят
18:50 Как "каскадёрское братство" помогает собрать миллион за ночь на лечение коллег
20:35 Перестают ли испытывать страх каскадёры, и к чему это может привести
21:30 "И раз, и два, и три". Чем работа каскадёра похожа на балет
22:30 "Кто-то может кого-нибудь бросить". Как выглядит корпоратив каскадёров
24:30 Боярский, Павлиашвили, трюки на сцене — что происходит на премии гильдии каскадёров
27:30 Почему теперь быть женщиной-каскадёром — "кайф"
29:20 Невоспитанность или отсутствие преград — что такое профдеформация каскадера
29:45 Помогают ли профессиональные навыки каскадёра в обычной жизни, или как попасть в закрытую воинскую часть на маяк
34:00 Что Сталин, по легенде, сказал о профессии каскадёра
34:50 Носят ли девушки-каскадёры платья и каблуки
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