Скипский о "Что? Где? Когда?" в Сухуме: не смог бы ответить на вопросы об истории Абхазии

Двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об абхазском чемпионате по интеллектуальным играм и уровне его участников.

Уровень абхазских интеллектуальных игр хороший, вопросы были довольно сложные, сказал знаток Скипский в беседе на радио.

"Было много вопросов по истории и культуре Абхазии, конечно, здесь я не силен. О героях нартского эпоса, что происходило в том или ином селе, и чем дальше в глубь веков, мне интереснее было. Довольно много вопросов было общечеловеческой культурной направленности, на которые я бы тоже не ответил. Это очень хороший уровень, хорошая игра и справедливый чемпион", - отметил Скипский.

По словам знатока, игры были организованы на высоком уровне, что поможет их популяризации в дальнейшем.

"Я понимал, что я еду на серьезное спортивное состязание, но то, что ребята еще сделали из этого шоу-финал, круто. Есть возможность показать людям, и люди будут тянуться, это будет придавать популярности и клубу, и игрокам, и популяризовать книжную культуру, культуру знания", - сказал Скипский в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм прошел в Сухуме в девятый раз. Двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский был приглашен в качестве ведущего игр.

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