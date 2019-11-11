Лазба рассказал, что мешает населению Абхазии беречь электроэнергию

В Международный день энергосбережения директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба рассказал Sputnik Абхазия, почему потребители электроэнергии в республике не стремятся к экономии.

Электросбережению уделяется пристальное внимание во многих странах мира. Многие компании производят энергосберегающие приборы, отмечает Инал Лазба.

"Одно из направлений – это альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, ветряные электростанции. В нашей стране тариф на электроэнергию низкий, поэтому такие источники не распространены. Хотя и у нас встречаются объекты, как, к примеру, некоторые гостиницы в Гагре, на которых установлены солнечные батареи. В наших условиях они ставятся не для экономии, потому что содержать такие батареи не дешевое удовольствие. Но это дает стабильность электроснабжения", - отметил Лазба.

Он также рассказал, что в первую очередь в условиях Абхазии можно было бы предпринимать в плане энергосбережения.

"Это в первую очередь энергосберегающие светодиодные лампы. В России давно уже не встретишь на прилавках лампы накаливания. Несмотря на то, что светодиодная лампа дороже лампы накаливания, на дистанции она себя оправдывает… У нас в условиях отсутствия приборов учета нет стремления к экономии. Пока тариф и потребление не станут финансовым обременением для пользователя, стремления к экономии мы не дождемся", - считает Инал Лазба.

11 ноября по инициативе международной экологической сети "Школьный проект по использованию ресурсов и энергии" (SPARE) объявлено Международным днем энергосбережения.

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