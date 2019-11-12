Соловьев о деле СБУ против него: журналиста-еврея преследуют наследники Бандеры

Российский телеведущий в эфире радио Sputnik заявил, что не удивлен возбуждению против него Службой безопасности Украины уголовных дел.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на Украине продолжают преследовать журналистов. Так он прокомментировал возбуждение СБУ уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева.

О том, что Служба безопасности Украины завела против Соловьева два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сам Соловьев в эфире радио Sputnik заявил, что не удивлен этим преследованием, и напомнил, что не является гражданином Украины, а трансляция его программ в стране запрещена.

"Вас бы удивило, если бы нацистская Германия открыла уголовное дело против Левитана? Конечно, нет. Я не Левитан, но мы наследники Левитана, и ясно, наследником кого считает себя современная Украина. Когда на полном серьезе при президенте Зеленском, который кричит, что он не Порошенко, творится такое, то чему удивляться? Тому, что журналиста-еврея преследуют наследники Бандеры и недобитой нацистской сволочи? Меня это не удивляет. Тем более если учитывать, что обращение в СБУ написал некто Гончаренко – каратель Одессы с радостью кричавший в прямом эфире, что они сожгли палаточный городок. Интересно, как теперь на это будет реагировать Запад, который, якобы, борется за свободу слова, как они отнесутся к такому проявлению европейской демократии? Это скорее тест для них", - сказал Соловьев.

По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.