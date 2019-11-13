Галустян о поддержке негосударственных СМИ: Абхазия - лидер в постсовестком пространстве

На протяжении последних нескольких лет государство оказывает поддержку независимым СМИ Абхазии.

6 ноября спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия провел встречу с представителями негосударственных СМИ Абхазии, на которой обсуждался вопрос использования абхазского языка.

Левон Галустян в эфире радио Sputnik напомнил, что государственные СМИ Абхазии две трети своих эфиров и печатных площадей должны вести на государственном языке, независимая пресса – 50 процентов.

"Спикер Парламента Валерий Кварчия акцентировал внимание представителей независимой прессы. Мы нашли понимание среди главных редакторов изданий… Есть аргумент – мы гордимся своей великой историей и новейшей историей Абхазии, одно из наших завоеваний – это, конечно, свобода слова и свобода выражать свои мысли. Как журналист, я горжусь тем, что мы смогли внести небольшой вклад в то, что на государственном уровне смогли вести поддержку негосударственных СМИ. Такая практика существует во многих странах, многих республиках, но что касается стран ближнего зарубежья, постсоветского пространства, я так понимаю, что пальма первенства принадлежит именно Абхазии. Наши журналисты, встречаясь со своими коллегами из других стран, этот вопрос озвучивают и находят серьезное понимание. Коллеги из других государств удивляются, когда им говорят, что в Абхазии государство финансово поддерживает и помогает независимой прессе. Мне кажется, это главное завоевание, и мы не должны были допустить, чтобы газеты с десятилетними историями навсегда закрылись", - отметил Галустян.

Но при этом, как подчеркнул парламентарий, закон о государственном языке бесспорно должен выполняться.

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