Жилин о сирийской нефти: захватить чужое – "классика" для США

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился мнением о том, как будет развиваться ситуация.

США должны вернуть Сирии ее нефтяные месторождения, действия Вашингтона в глазах граждан этой страны выглядят как "грабеж", заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", – цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что цель США в Сирии – "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал ситуацию.

"Действия американцев в Сирии в отношении этих нефтяных объектов совершенно пиратские. Можно апеллировать к ним в ООН и в других общественных организациях, но это все равно что бандита уговаривать сложить оружие, когда он намерен совершать какие-то противоправные действия. США имеют интервенционистскую армию, что записано у них в военной доктрине. И это для них классика – захватить чужие территории, разбомбить, взять под контроль и так далее… Американцы будут прикрывать курдами, будут придумывать другие легенды. Но самое страшное в том, что эти средства (полученные от нефтедобычи, – ред.) частично используются для поддержки террористических организаций, руками которых американцы воюют против (президента Сирии Башара) Асада. И это для всех очевидно. Терроризм всегда конкретен. Тот, кто его использует, тот и хозяин террористов", – сказал Александр Жилин.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.

По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

Представитель Пентагона Рэт Хоффман также заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель.

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