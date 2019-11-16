Фильм "Джокер" как нежеланный буревестник

﻿Фильм о городском неудачнике, который от отчаяния становится серийным убийцей и лидером протестных беспорядков, вызвал в США и ЕС настоящий страх.

Но не у зрителей, а у властей: на просмотр приводят "силовиков", чтобы знать врага (бунтовщиков) в лицо. Сотни рецензий говорят зрителям: "Не пытайтесь повторить!" Откуда такая острая реакция?

Критики-эстеты называют произведение Тодда Филлипса неудачным фильмом: в нем много необъяснимой с точки зрения сценария жестокости. Звучит даже знакомое нам по советской критике обвинение: так не бывает, автор исказил реалии Нью-Йорка начала 1980-х и таким образом оклеветал американскую действительность.

На самом деле Тодд Филлипс никогда и не говорил, что его герой – американец. Он живет в выдуманном городе Готхэм-Сити, но кинопритча оказалась произведением со взрывным потенциалом. Притчи тем и сильны, что в них люди узнают себя и начинают кричать: "Это не я!" Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют, как страх перед правдивой притчей отразился в мировой печати.

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