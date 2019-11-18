Этнолог Барцыц: судьба абхазов - быть народом мудрецов

Судьбы стран, народов можно сравнивать с жизнью людей, считает этнолог Марина Барцыц.

"…Народы рождаются , погибают, умирают… Есть среди них долгожители… Судьба народа связана с географией. Если мы абхазы живем на таком перекрестье, таком благоприятном пространстве… наверняка, многие хотели отнять нашу землю или ассимилировать нас, уничтожить. Это наша судьба - жить в войнах, защищать свою землю", - сказала Барцыц в эфире радио Sputnik Абхазия.

История, судьба народа имеет свойство повторяться, а для того, чтобы избежать ошибок, надо знать и делать выводы из прошлого, отмечает ученый.

"Надо очень хорошо знать свою историю. У нас огромный опыт, вообще-то, мы должны быть народом – мудрецов, не выбрасывать ничего из своего прошлого. Самая главная наша задача сегодня - это трансляция культуры, знание своих традиций, сохранение фундаментальных ценностей. Мы всегда были в ногу со временем, не находились на периферии цивилизаций, а были на перекрестье… всегда были современны, но при этом сохраняли важные кодовые вещи", -сказала Барцыц.

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