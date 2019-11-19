Серебряный о прекращении расследования по делу Ассанжа: преследования продолжатся

В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

Прокурор добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на то, что случилось.

Прекращение расследования в отношении Ассанжа секретарь Союза журналистов России Роман серебряный в эфире радио Sputnik назвал положительным моментом.

"Прокуратура прекратила дело, но вопрос с Ассанжем остается сложным. Его преследования и обвинения, которые были в том числе были высказаны в адрес России, будут продолжаться. А нам бы хотелось, чтобы клеветы, которая была даже на некоторых иностранных каналах, не было. Мы выступаем за то, что то, как будет рассматриваться дело Ассанжа, и покажет чистоту европейских судов. А они, как борцы за свободу слова должны как никогда продемонстрировать максимальную объективность", - сказал Серебряный.

Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что в любом случае не будут добиваться экстрадиции.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы, а суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты.

В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

В понедельник суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks под стражей, технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.

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